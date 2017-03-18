نظارة «حلمي» و«خليفة» سعاد حسني.. مفاجآت قبل حلقة «آراب جوت تالنت» الثانية

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ينتظر متابعو الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب جوت تالنت" ثاني حلقاته مساء اليوم السبت بشغف كبير، خاصة بعد تألق عدد من المواهب في الحلقة الماضية أبهرت أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الفنان أحمد حلمي واللبنانية نجوى كرم وعلي جابر، فيما شهد هذا الموسم تغيب الفنان السعودي ناصر القصبي لانشغاله بعمل درامي سيشارك به في الموسم الرمضاني القادم.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المواقف التي أثارت الجدل في الأيام القليلة الماضية، والمفاجآت المتوقعة في حلقة اليوم:

1- إيمان الشميطي

المتسابقة المغربية "إيمان الشميطي" أبهرت الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم في الظهور الأول لها على خشبة المسرح، فهي أول متسابقة حامل تخوض البرنامج، بل وفي الشهر الثامن، ومع ذلك لم يمنعها ذلك من الجري وراء حلمها بالغناء، فأبهرت الجميع بأدائها أغنية "كده يا قلبي" للمطربة شيرين عبد الوهاب.

وأبدت لجنة التحكيم إعجابها بالمتسابقة، وأطلقت "نجوى كرم" أول باز ذهبي إعجابًا بها، وتساءل حلمي عن اسم مولودها، فقالت لها أنه لو صبي ستطلق عليه اسم "لقمان"، فمازحها قائلًا: "ولو بنت هستميه لقمانة"، فأثار ضحك الجميع، كما سألها بعد انتهائها من الغناء عن تحرك جنينها أثناء الغناء، مؤكدًا أنه بالتأكيد سيكون سعيدًا لامتلاك والدته هذا الصوت.

وعبرّت "شيرين عبد الوهاب" عن إعجابها بالشميطي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلة: "صوت رائع وموهبة مبشرة جداً، ابهرتيني بإحساسك في الأغنية العزيزة على قلبي جداً دي، وربنا يوفقك في باقي المسابقة"، وكانت "إيمان" قد وضعت طفلتها بعد يومين من انطلاق الحلقة الأولى للبرنامج، وأطلقت عليها اسم "لجين"، وحرصت على شكر المطربة "شيرين"، قائلة: "شكرًا قليلة في حقك يا ملكة الاحساس والله حتى الكلام ضاع مني وفرحتي زادت بكلامك.. شكرًا ياكبيرة".

2- نظارة أحمد حلمي

لفت الفنان أحمد حلمي الأنظار إليه في أولى حلقات البرنامج بأناقته الشديدة وارتداء نظارة ملونة أثارت إعجاب الكثيرين، وردّ حلمي على ذلك في تصريحات لقناة mbc المنتجة للبرنامج بأنه من عشاق ارتداء النظارات، موضحًا أن "منى زكي" تحرص عند ذهابها للتسوق على شراء أي نظارة أنيقة تناسبه، مؤكدًا أن النظارة الملونة اشترتها له زوجته "منى زكي".

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3- أحفاد أبو زهرة

قدّمت الشقيقتان المصريتان "أميرة ومريم أبو زهرة" عرضًا موسيقيًّا مميزًا بعزف الكمان، وحصلا على ثلاثة "نعم" من لجنة التحكيم، وأثارا الثنائي إعجاب الكثيرين، وهما أبناء عازف البيانو أحمد أبو زهرة وزوجته "نورا إيمودي"، ولا يعرف الكثيرون أن الطفلتين هما حفيدتا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

ولكن فجّر أحمد أبو زهرة صدمة كبيرة للجمهور عندما وجه شكوى للمسئولين عن البرنامج بعد يومين فقط من الحلقة الأولى، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وقال:

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث صدم الجمهور بعدها بفترة قصيرة عندما انتشرت أنباء عن استبعاد الطفلتين من البرنامج، وهنا تدخل الجد عبد الرحمن أبو زهرة، قائلًا عبر حسابه على "فيسبوك" أيضًا:

وأضاف أبو زهرة في منشور آخر مقطع فيديو تأكيدًا على احترافية أحفاده، وصحبه بتعليق:





4- أماني صابر

خليفة سعاد حسني، هكذا عرفت المتسابقة "أماني صابر"، من مصر، بعد إطلالتها التي ظهرت بها بالبرنامج، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا أحمر اللون وقبعة بيضاء، ولكنها صدمت الجمهور واللجنة بأدائها لشخصية "السندريلا"، بعد أن قدّمت أغنية "الدنيا ربيع"، وحصدت "أماني" ثلاثة "لا" من لجنة التحكيم، حيث قال لها علي جابر: "أنتي صوتك وحش ومش عارفة تغني"، بينما علّق حلمي: "أنا لو قلت لك نعم هكون بضرك".

الإعلامية "ريهام سعيد" استضافة "أماني صابر" في برنامجها "صبايا الخير" قبل أيام قليلة، واتهمت البرنامج باستغلالها والسخرية منها بطريقة مسيئة، موضحة أنهم اتصلوا بها وأخبروها بنجاحها وأنها ستسافر إلى لبنان، وقالت أماني: "لم أكن أتوقّع أنّهم حيطلّعوني بالسخرية والناس تشتم على يوتيوب".

