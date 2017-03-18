أخبار عاجلة

الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بأمر المحافظ.. إيقاف الدراسة في قنا

Google+ Print
بأمر المحافظ.. إيقاف الدراسة في قنا بأمر المحافظ.. إيقاف الدراسة في قنا

مصراوي Masrawy

محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

أعلن محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إيقاف الدراسة غدًا بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية الواقعة في نطاق المحافظة، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وسبق قرار تعطيل الدراسة، قرارًا بغلق الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي، وإيقاف حركة الملاحة النيلية في نطاق المحافظة، التي تشهد طقسًا سيئًا ونشاطًا للرياح المثيرة للأتربة.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على العديد من المناطق.

وبدأت التحذيرات من موجة الطقس في قنا، بإعلان المحافظة رفع حالة الطوارئ، بالتنسيق مع الصحة والإسعاف والأجهزة الأمنية ووحدات المرور، فيما حذّرت السائقين من السرعة الزائدة على الطرق السريعة والصحراوية، بمختلف مناطق المحافظة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تمتد حتي الوجة البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.​​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية

وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية

مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش

مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش