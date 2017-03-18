بأمر المحافظ.. إيقاف الدراسة في قنا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

أعلن محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إيقاف الدراسة غدًا بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية الواقعة في نطاق المحافظة، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وسبق قرار تعطيل الدراسة، قرارًا بغلق الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي، وإيقاف حركة الملاحة النيلية في نطاق المحافظة، التي تشهد طقسًا سيئًا ونشاطًا للرياح المثيرة للأتربة.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على العديد من المناطق.

وبدأت التحذيرات من موجة الطقس في قنا، بإعلان المحافظة رفع حالة الطوارئ، بالتنسيق مع الصحة والإسعاف والأجهزة الأمنية ووحدات المرور، فيما حذّرت السائقين من السرعة الزائدة على الطرق السريعة والصحراوية، بمختلف مناطق المحافظة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تمتد حتي الوجة البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.​​