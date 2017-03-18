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مسح شامل لقرية في أسوان عقب ظهور إصابة بالملاريا

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مصراوي Masrawy

مسح شامل لقرية في أسوان عقب ظهور إصابة بالملاريا مسح شامل لقرية في أسوان عقب ظهور إصابة بالملاريا

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن رئيس مركز ومدينة نصر النوبة في محافظة أسوان، محمود عليان، عن إجراءات مسح شامل تخضع لها قرية الحكمة التابعة لمشروع وادي النقرة في نصر النوبة، عقب ظهور حالة إصابة بين شباب القرية بمرض الملاريا.

وأوضح عليان، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن إدارة الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة في أسوان سحبت عينات للتحليل من أسرة الشاب المصاب وجيرانهم، تبينت سلبيتها, فيما نفذت إدارة الملاريا بنصر النوبة عملية "رش وقائي" بمحيط منطقة الإصابة.

يذكر أن مستشفى حميات أسوان استقبل "أحمد. ش"، من قرية الحكمة بمركز نصر النوبة، مصابًا بأعراض الملاريا، التي أكدتها عينات التحليل المسحوبة منه.

مسح شامل لقرية في أسوان عقب ظهور إصابة بالملاريا

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