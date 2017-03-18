خروج جرار قطار طنطا عن القضبان بمحطة منوف

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وزير الأوقاف الفلسطيني: المستوطنون يشربون الخمر داخل الأقصى..والأزهر مرجعية أساسية لنا.. "حوار"
مصدر: ضرائب جديدة على التعامل بـ"الكاش".. والمالية: نبحث الأساليب
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