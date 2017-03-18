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«مرسيدس» تستعد لإضافة عضو جديد في «AMG GT» الرياضية

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«مرسيدس» تستعد لإضافة عضو جديد في «AMG GT» الرياضية «مرسيدس» تستعد لإضافة عضو جديد في «AMG GT» الرياضية

التحرير

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تعكف شركة مرسيدس الألمانية العملاقة، على وضع اللمسات الأخيرة على سيارتها الرياضية الجديدة ذات الأبواب الأربعة والتي تنتمي لفئة "AMG GT” الشهيرة.

وبحسب مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة الألمانية تستعد لاختبار السيارة قبل طرحها في عام 2019، غير أنها ستكشف عنها لأول مرة خلال العام الجاري أو بحلول 2018.

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وتتحفظ الشركة حتى الآن عن اسم السيارة الرياضية الجديدة، غير أنها أعلنت انتمائها لفئة "AMG GT” الشهيرة، والتي تمثل الطابع الرياضي الخاص لشركة مرسيدس الألمانية.

وتنافس السيارة الرياضية ذات الأبواب الأربعة بشكل أساسي سيارة بورش بانامير الرياضية، ومواطنتها أودي RS7 الشهيرة، حيث تحمل تلك السياراتين لواء طابع السرعة والنسق الرياضي لكل من أودي وبورش.

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