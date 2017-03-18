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نايكي تصمم قميصا أسود لمنتخب الديوك

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نايكي تصمم قميصا أسود لمنتخب الديوك نايكي تصمم قميصا أسود لمنتخب الديوك

التحرير

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صمَّمت شركة "نايكي" للملابس الرياضية، قمصيًا أسود للمنتخب الفرنسي لكرة القدم.

وتعتزم الشركة، طرح القميص للبيع بالأسواق قريبًا، دون أن تتوصل لاتفاق بعد لارتداء لاعبي له.

وصممت "نايكي" التي تحظى بعقد موقع مع الاتحاد الفرنسي للعبة، القميص ضمن مجموعة أطلقت عليها اسم "Black collection"، أو "المجموعة السوداء".

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ولم يرتد لاعبو منتخب (الديوك) من قبل قميصًا أسود اللون، وهو الأمر الذي سيتم بحثه، حيث سيتم في الوقت الراهن، طرح القميص للبيع بالأسواق فقط، ولن يرتديه لاعبو المدرب ديدييه ديشامب.

ولا يوجد حتى الآن اتفاق مع المنتب الفرنسي لارتداء القميص الأسود، إلا أن مدافع باريس سان جيرمان، لايفن كورزاوا، ارتداه بالحملة الدعائية التي أطلقتها "نايكي" لمجموعتها الجديدة.

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التحرير

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