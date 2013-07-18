شيكابالا يصنع هدفين ضمن ثمانية الزمالك في سبورت أكاديمي

صنع محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد لصفوف الزمالك هدفين ضمن فوز فريقه وديا على سبورت أكاديمي بثمانية نظيفة في إطار استعدادات الأبيض لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الأربعاء المقبل.

وشارك شيكابالا في المباراة منذ البداية، ونجح في صناعة هدفين.

وجاءت الأهداف عن طريق أحمد جعفر ومحمود فتح الله وكلاهما سجل هدفين، بينما أحرز أحمد حسن وأحمد عيد عبد الملك ومحمد إبراهيم وأحمد توفيق هدفا لكلا منهم.

وأقيمت المباراة بعيدا عن حضور الإعلام، إلا أن حمادة أنور المدير الإداري للفريق أكد لـFilGoal.com أن المباراة انتهت بفوز الزمالك بثمانية نظيفة، وهي النتيجة التي أعلنها الموقع الرسمي لاحقا.

ويقام لقاء الأهلي يوم الأربعاء في إطار مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا على ملعب الجونة عصرا.

ويحصل الفريق على راحة يوم الخميس ويتوجه الأحد للجونة من أجل الاستعداد للأهلي.