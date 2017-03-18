بالصور.. مجلة إنجليزية عن رمضان: «العالم تحت قدميه»

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بعد تألق رمضان صبحي مع فريقه الحالي ستوك سيتي، ودخوله في التشكيلة الأساسية للفريق في الأسابيع الماضية، أصبح صبحي معشوق للجماهير في مدينة ستوك، وأصبح المدير الفني كارك هيوز يعتمد عليه في كل مبارياته.

أصدرت مجلة النادي، اليوم السبت، عدداً حمل على غلافه صورة الدولي المصري وهو يقف على الكرة الأرضية، وكتبت "العالم تحت قدميه"، في إشارة إلى أن اللاعب سيصبح مستقبل النادي.

واستخدمت المجلة، تلك الصورة نسبةً إلى الواقعة الشهيرة لوقوف اللاعب على الكرة في مبارتين أمام نادي الزمالك حين كان يلعب في صفوف النادي الأهلي.