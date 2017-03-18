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بعد «إحراج فينجر».. تعرف على أشهر طائرات الجماهير في الملاعب

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بعد «إحراج فينجر».. تعرف على أشهر طائرات الجماهير في الملاعب بعد «إحراج فينجر».. تعرف على أشهر طائرات الجماهير في الملاعب

التحرير

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شهدت مباراة أرسنال ووست بروميتش ألبيون، قيام جماهير أرسنال بإيصال رسائل إلى المدير الفني الفرنسي للجانرز أرسن فينجر، عن طريق الطائرات التي حلقت فوق ملعب هاوثورنس قبل بداية المباراة، فقد استأجر مجموعة من الجماهير طائرة تحمل رسالة ضغط على فينجر لمطالبته بالرحيل، بينما استأجرت مجموعة أخرى طائرة تحمل رسالة مساندة للمدير الفني الفرنسي.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها جماهير كرة القدم بمثل هذه التصرفات، حيث سبق للعديد من جماهير الأندية بإيصال رسائل عن طريق الطائرات.

ونستعرض لكم أبرز ما فعلته الجماهير من أمور مماثلة:

كريستيانو رونالدو:

قامت جماهير مانشستر يونايتد بإيصال العديد من الرسائل وتوصيل وجهة نظرهم عن طريق الطائرات التي تحمل لافتات، فقد شهد ملعب "مادريجال" في المباراة التي جمعت بين ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني عام 2014، طائرة تحمل لافته تطلب فيها جماهير اليونايتد من رونالدو العودة للأولدترافولد من جديد، وكان رونالدو قد إنتقل من اليونايتد الى الريال في صيف 2009، وجاءت مطالبة جماهير الشياطين الحمر بطلب عودة اللاعب في ظل سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق وابتعاده عن البطولات والألقاب.

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ديفيد مويس:

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واستأجرت جماهير اليونايتد أيضا، طائرة تحمل لافتة مطالبه فيها برحيل المدير الفني الأسكتلندي ديفيد مويس بعد سلسلة النتائج السلبيه مع اليونايتد، وكان مويس قد خلف المدير الفني التاريخي للشياطين الحمر أليكس فيرجسون، ولكنه لم يستطع الحفاظ على نفس اسلوب لعب السير وتطوير مسيرة الفريق رغم أنه تولى قيادة الفريق بناءً على ترشيحات فيرجسون.

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ستيفن جيرارد:

وكذا فاجأت جماهير مانشستر يونايتد بمفاجأة ليفربول، حيث استأجرت طائرة خاصة حملت لافتة كتب عليها "مانشستر يونايتد 20 – جيرارد 0" وقامت الطائرة بالتحليق فوق ملعب أنفيلد، في مواجهة الفريق ونيوكاسل في البريميرليج.

وجاءت هذه الواقعة، بعد أن أضاع ليفربول لقب البريميرليج في جولاته الأخيرة بعد أن خسر من تشيلسي بهدفين نظيفين، وكانت الجماهير قد حملة قائد ليفربول ستيفن جيرارد مسؤولية خسرات المباراة ولقب البريميرليج 2014.

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بيرنلي وبلاكبيرن:

شهدت مباراة بيرنلي وبلاكبيرن فى دوري الدرجة الاولي الانجليزي عام 2014 قيام جماهير بيرنلي بإستأجار طائرة لرفع لافته أثناء سير المباراة، وقد ظهرت الطائرة تحلق فوق الملعب بعد بداية المباراة بثلاثين ثانية وهى ترفع لافتة " 35 عام ، ومن يهتم ، اليوم نحن متقدمون بفارق 20 نقطة "، حيث إن نادى بيرنلي لم يفز فى الديربي على حساب بلاكبيرن روفرز منذ 20 عاما، وهذا ما قللت جماهير بيرنلي من شأنه لأنهم متقدمين على بلاكبيرن فى جدول الدوري بعشرين نقطة.

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