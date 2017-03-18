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سيميوني: لهذه الأسباب.. ليستر خصم صعب

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سيميوني: لهذه الأسباب.. ليستر خصم صعب سيميوني: لهذه الأسباب.. ليستر خصم صعب

التحرير

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قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، إن فريق ليستر سيتي خصمه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "تصدر مجموعته وهو خصم صعب"، وهو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز كما أنه أطاح بإشبيلية "أحد أفضل الفرق في الدوري الإسباني".

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي عقب مواجهة إشبيلية في الجولة الـ28 من الليجا: "فوق كل شيء إنه خصم تصدر مجموعته وكان بطلاً الموسم الماضي وتمكن من تجاوز رحيل مدربه (كلاوديو) رانييري الذي حقق معه إنجازا تاريخيا، وأعتقد أن هذا كافيًا لوصف ليستر".

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ومن المقرر أن يستقبل أتلتيكو فريق ليستر في 12 أبريل المقبل بلقاء الذهاب، على أن تقام مباراة العودة في إنجلترا يوم 18 من الشهر ذاته.

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التحرير

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