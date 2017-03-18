وزير التعليم يرد على آمنة نصير: الجامعات منضبطة ومعرفش يعني إيه «فيزون»

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية منضبطة، ولا يوجد بها ما يستدعي الجلوس لمناقشة ملابس الطالبات، مؤكدا أنه لا يعلم ما هو "الفيزون"، مستدركا "أنا لو همنع دخول الفيزون هدرب الأمن الإداري على الفيزون مثلا ولا إيه".

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، "على طلاب الجامعات احترام قدسية الحرم الجامعى، فلا بهرجة ولا تقييد، والطلاب زمان كانوا بيروحوا الجامعة بالبدل والفساتين".

يذكر أن الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، قد طالبت منع دخول الطالبات إلى الحرم الجامعى والمدرجات مرتديات ملابس غير لائقة أو "بناطيل مقطعة".

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وأيدت نصير، في تصريحات سابقة، أن يتبنى أساتذة الجامعات والمدرسين بالمدراس حملة لدعوة الطلاب والطالبات لاحترام قدسية أماكن التعليم وارتداء ملابس لائقة لاتكشف العورات ولاتخدش الحياء والذوق العام.

كما أعلن عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون يلزم الجامعات والمدارس وبتحديد زى موحد لارتدائه لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة بالجامعات ومنها "البناطيل المقطعة".

