أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير التعليم يرد على آمنة نصير: الجامعات منضبطة ومعرفش يعني إيه «فيزون»

Google+ Print
وزير التعليم يرد على آمنة نصير: الجامعات منضبطة ومعرفش يعني إيه «فيزون» وزير التعليم يرد على آمنة نصير: الجامعات منضبطة ومعرفش يعني إيه «فيزون»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية منضبطة، ولا يوجد بها ما يستدعي الجلوس لمناقشة ملابس الطالبات، مؤكدا أنه لا يعلم ما هو "الفيزون"، مستدركا "أنا لو همنع دخول الفيزون هدرب الأمن الإداري على الفيزون مثلا ولا إيه".

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، "على طلاب الجامعات احترام قدسية الحرم الجامعى، فلا بهرجة ولا تقييد، والطلاب زمان كانوا بيروحوا الجامعة بالبدل والفساتين".

يذكر أن الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، قد طالبت منع دخول الطالبات إلى الحرم الجامعى والمدرجات مرتديات ملابس غير لائقة أو "بناطيل مقطعة".

شاهد أيضا

وأيدت نصير، في تصريحات سابقة، أن يتبنى أساتذة الجامعات والمدرسين بالمدراس حملة لدعوة الطلاب والطالبات لاحترام قدسية أماكن التعليم وارتداء ملابس لائقة لاتكشف العورات ولاتخدش الحياء والذوق العام.

كما أعلن عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون يلزم الجامعات والمدارس وبتحديد زى موحد لارتدائه لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة بالجامعات ومنها "البناطيل المقطعة".
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات