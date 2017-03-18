المغازي: وجود مخزون من القمح والدقيق يضمن مواجهة الطوارئ

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أكد النائب يسري المغازى وكيل لجنة الإسكان أهمية القرار الذى تبناه أمس، الدكتور على مصيلحي وزير التموين، بضرورة وجود مخزون استراتيجي من القمح والدقيق بجميع المحافظات، قائلا إنه قرار سليم، ويأتي في توقيت هام للغاية، باعتبار رغيف العيش هو أساس الحياة في مصر.

وأشاد وكيل لجنة الإسكان بأهمية قرار الوزير، مؤكدا أن توفير مخزون استراتيجى يضمن مواجهة أى ظروف طارئة، خاصة في سلعتي القمح والدقيق، منوها بأن توفير هذا المخزون الاستراتيجى وتعزيز الرقابة على الأفران والمخابز يعمل على توصيل رغيف العيش للمواطن بشكل آدمى في جميع المحافظات.

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وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين، يعمل بمنهجية شديدة منذ توليه مقاليد منصبه وهو ما يحوذ ثقة الجميع.

وكانت قيادات وزارة التموين كشفت وجود توجيهات للدكتور على مصيلحى وزير التموين، بأهمية وجود مخزون استراتيجى من القمح والدقيق بجميع المحافظات، حتى يتوفر الخبز ويصل للمواطن بشكل آدمى، والضرب بيد من حديد على من يتاجر بالمواد المدعمة.