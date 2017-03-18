نائب برلماني يطالب المحامين بتعليق إضرابهم

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دعا النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، النقابة العامة للمحامين بضرورة تعليق الإضراب مراعاة لمصالح المواطنين، المتوقفة بسبب إعلان الإضراب في عدد كبير من محاكم الجمهورية.

وقال العقاد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، إن العدالة في مصر لا تستقيم إلا بجناحيها القضاء والمحاماه، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الطرفين للوصول إلى حلول في إطار القانون.

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وأضاف العقاد، أن المواطن المتضرر الوحيد من هذه الأزمة، الأمر الذي يتطلب حلا سريعا له بما يضمن كرامة الطرفين والتزامهم بالقانون.

وطالب العقاد بضرورة عقد لقاء عاجل بين وزير العدل ونقيب المحامين، في حضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لتقريب وجهات النظر مع الوضع في الاعتبار عدم التدخل في أحكام القضاء.