قتلى ومصابون وخسائر.. العاصفة «تُخفي» مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

موجة من الطقس السيئ وعاصفة ترابية اجتاحت عدد من المحافظات، اليوم السبت، مما تسبب في عرقلة حركة السير بالطرق السريعة والفرعية بمحافظات المنيا وأسيوط وقنا وأسوان وسوهاج وجنوب سيناء والإسكندرية وبني سويف، كما أثرت على حركة المعديات النيلية وتغيب معظم تلاميذ المدارس.

في أسيوط والمنيا أعلن وكيلا وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الإصابات، إلى 150 بالمنيا، و155 بأسيوط، نتيجة التقلبات الجوية، وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة والمراكز لتلقي العلاج اللازم.

فيما أعلن عدد من المحافظين عن حالة الطوارئ، وتشكيل غرفة عمليات لتلقي أية بلاغات عن وجود أية آثار جانبية نتيجة لحالة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظات، ومتابعة حركة المعديات النيلية التي تأثرت بشكل بالغ.

العاصفة الترابية تقتل شخصين وتصيب 10 آخرين بـ«الصحراوي الشرقي»

لقي شخصان مصرعهما، أُصيب 10 آخرون في انقلاب ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز بنى سويف، نتيجة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام.. للمزيد اضغط هنا

بالصور.. المنيا تتحدى العاصفة الترابية وتحتفل بعيدها القومي

رغم سوء الأحوال الجوية، احتفلت محافظة المنيا، اليوم السبت، بعيدها القومي بإقامة عروض عسكرية وفنية، ووضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول.. للمزيد اضغط هنا

مدير مرور قنا يحذر السائقين من السرعة الزائدة بسبب العاصفة الترابية

تعرضت محافظة قنا، اليوم السبت، إلى عاصفة ترابية، تسببت في انعدام الرؤية بمختلف مراكز المحافظة.. للمزيد اضغط هنا

صور| عاصفة ترابية تضرب سوهاج.. وطوارئ بالمحافظة

شهدت محافظة سوهاج، اليوم السبت، عاصفة ترابية، وتتكاثر السحب المحملة بالأمطار، وسط تحذيرات من إدارة المرور لقائدي المركبات بتوخي الحذر.. للمزيد اضغط هنا

صحة المنيا: إصابة 115 طالبا وعاملا بحالات اختناق بسبب العاصفة الترابية

شاهد أيضا

قالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، اليوم السبت، إن نحو 115 شخصاً بينهم 85 عاملا بمصنع، ونحو 30 طالب وطالبة، أصيبوا بحالات إختناق وإعياء، نتيجة موجة الطقس السئ والعواصف الترابية، التي ضربت المحافظة صباح اليوم، وخرجت جميع الحالات بعد إسعافهم بالمستشفيات، عداً حالتين فقط، تم وضعهما تحت الملاحظة.. للمزيد اضغط هنا

بسبب العاصفة الترابية.. إصابة 120 طالبا باختناق.. وإلغاء الدراسة بأسيوط

أصيب 120 طالب وطالبة بمدارس أسيوط، اليوم السبت، بحالة اختناق، جراء العواصف الترابية، التى ضربت المحافظة منذ صباح اليوم، بالإضافة إلى عدد من محافظات الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا

بالصور .. طوارئ بالمنيا بسبب العواصف الترابية

أعلنت محافظة المنيا، اليوم السبت، حالة الطوارئ؛ إثر العواصف الترابية التي تسببت في انعدام الرؤية على الطرق السريعة.. للمزيد اضغط هنا

محافظة البحيرة تحذر المواطنين من الخروج من منازلهم

تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح فى رفع حالة الطوارئ فى بوغاز رشيد وغلقه مع توقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو، بحسب بيان اليوم السبت.. للمزيد اضغط هنا

‏غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لسوء الطقس

أعلن رضا الغندور الناطق باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أنَّ إدارة الحركة بالميناء قررت في السادسة والنصف من صباح اليوم السبت غلق البوغاز؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وذلك بعد قياس الأرصدة الجومائية التي أكدت ارتفاع الموج وسرعة الرياح بما لا يسمح بحركة السفن واللنشات والقاطرات البحرية داخل الميناء.. للمزيد اضغط هنا

إغلاق ميناء السخنة أمام الحركة الملاحية بسبب العاصفة الترابية

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى، باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، إغلاق ميناء السخنة أمام الحركة الملاحية ورفع حالة الطوارئ القصوى به بعد ضرب منطقة السخنة بالسويس بعاصفة ترابية شديدة مصاحبة بارتفاع حركة الأمواج وانعدام الرؤية.. للمزيد اضغط هنا

من أعلى «برج القاهرة».. عاصفة ترابية تضرب العاصمة