صور.. صيادو البرلس: الميناء يفتح أبوابه لسفن كبار التجار ويمنع الفلوكات الصغيرة

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كتب - عمرو الشامي

تظاهر 200 شخص من صيادي بحيرة البرلس أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، للمطالبة بالسماح لقواربهم بنزول البحيرة للصيد، بعد أن منعتهم سلطات ميناء البرلس بدعوى "عدم وجود أماكن مخصصة لها بالميناء".

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ويقول شوقي عمارة، أحد الصيادين: "أريد أن أسأل، هل ميناء البرلس به أماكن لسفن كبار تجار السمك ولا يوجد به مكان لفلوكة صغيرة؟ لصياد فقير لا يريد سوى أن يطعم أبناءه؟ نحن لا نريد سوى المساواة بباقي الصيادين بكل المواني، كدمياط ورشيد وبورسعيد، نحن نحمل رخصًا وأوراقا من التفتيش البحري والزراعة تسمح لنا بالصيد في ميناء البرلس، إلا أن سلطات الميناء لا تسمح لنا بذلك".

واستغاث المتظاهرون خلال وقفتهم بالمحافظ هاتفين "عايزين ناكل عيش".

ومن جانبه، قال راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، إنه سيشكل لجنة لفحص الميناء، وبيان إذا ما كان يحتوي على أماكن لقوارب الصيادين أم لا.