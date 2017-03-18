أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور.. صيادو البرلس: الميناء يفتح أبوابه لسفن كبار التجار ويمنع الفلوكات الصغيرة

Google+ Print
صور.. صيادو البرلس: الميناء يفتح أبوابه لسفن كبار التجار ويمنع الفلوكات الصغيرة صور.. صيادو البرلس: الميناء يفتح أبوابه لسفن كبار التجار ويمنع الفلوكات الصغيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عمرو الشامي

تظاهر 200 شخص من صيادي بحيرة البرلس أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، للمطالبة بالسماح لقواربهم بنزول البحيرة للصيد، بعد أن منعتهم سلطات ميناء البرلس بدعوى "عدم وجود أماكن مخصصة لها بالميناء".

شاهد أيضا

ويقول شوقي عمارة، أحد الصيادين: "أريد أن أسأل، هل ميناء البرلس به أماكن لسفن كبار تجار السمك ولا يوجد به مكان لفلوكة صغيرة؟ لصياد فقير لا يريد سوى أن يطعم أبناءه؟ نحن لا نريد سوى المساواة بباقي الصيادين بكل المواني، كدمياط ورشيد وبورسعيد، نحن نحمل رخصًا وأوراقا من التفتيش البحري والزراعة تسمح لنا بالصيد في ميناء البرلس، إلا أن سلطات الميناء لا تسمح لنا بذلك".

واستغاث المتظاهرون خلال وقفتهم بالمحافظ هاتفين "عايزين ناكل عيش".

ومن جانبه، قال راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، إنه سيشكل لجنة لفحص الميناء، وبيان إذا ما كان يحتوي على أماكن لقوارب الصيادين أم لا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات