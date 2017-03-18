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فيديو| نقيب المحامين بشرق الإسكندرية: استجابة واسعة للإضراب تضامنًا مع زملائنا

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فيديو| نقيب المحامين بشرق الإسكندرية: استجابة واسعة للإضراب تضامنًا مع زملائنا فيديو| نقيب المحامين بشرق الإسكندرية: استجابة واسعة للإضراب تضامنًا مع زملائنا

التحرير

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قال محمود الأمير، نقيب المحامين بشرق الإسكندرية، اليوم السبت، إن هناك استجابة كبيرة من المحامين لتنفيذ قرار مجالس النقابات على مستوى الجمهورية، الصادر الخميس الماضي، تقديرًا لكيان المحاماة و تضامناً مع المحامين في المنيا الذين صدر في حقهم حكمًا بالسجن 5 سنوات.

وأضاف الأمير - خلال تصريحات صحفية على هامش إضراب المحامين بمحكمة جنايات الإسكندرية - إن "المحامين والقضاء نسيج سواء القضاء الواقف أو القضاء الجالس"، موضحاً أن "جميع الدوائر مقدرة وجيعة المحامين وإن شاء الله نتعشم ان يكون الوضع أفضل خلال الأيام المقبلة، وأن يتم الإفراج عن زملائنا المحبوسين في المنيا، للحفاظ على كيان مهنة المحاماة".

وكانت محكمة قد قضت بسجن 7 محامين 5 سنوات لكل منهم، وآخر بالسجن 3 سنوات، بتهمة "إهانة القضاء والتعدي على قاض داخل محكمة مطاي بالمنيا في مارس 2013".

وتابع بقوله: "نحن حريصون على كيان القضاة، ولا نقبل التجاوز ودائما ما نتعاون مع الهيئات القضائية منذ قديم الأزل، ونقدر تعاون دوائر الجنايات، ونقول لهم إن تقديركم لنا هو تاج على رؤوسنا جميعاً".   

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وكان المئات من أعضاء النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية قد دخلوا اليوم في إضراب عن العمل، بجميع دوائر محكمة جنايات، استجابةً لدعوة نقيب المحامين، سامح عاشور، للإضراب على مستوى الجمهورية تضامنًا مع المحبوسين.

ويطالب المحامون المضربون عن العمل بتدخل القيادة السياسية لحل أزمة زملائهم والإفراج عنهم.

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التحرير

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