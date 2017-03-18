بابا الفاتيكان يلتقي شيخ الأزهر أبريل المقبل

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صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، إن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، سيزور مصر الشهر المقبل بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن البابا يجتمع مع شيخ الأزهر أحمد الطيب والأنبا تواضروس الثاني بابا الأقباط الأرثوذكس.

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وأوضح المتحدث، أن الزيارة ستكون في الأسبوع الأخير من شهر أبريل المقبل، وأن البابا فرنسيس سيجتمع مع الطيب في مشيخة الأزهر ومع البابا تواضروس في الكاتدرائية المرقسية، كما سيزور الكنيسة الكاثوليكية المصرية.

وكان السيسي قد اجتمع مع البابا فرنسيس في الفاتيكان في نوفمبر 2014.