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ربة منزل تنجب 4 توائم ذكور في بني سويف

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ربة منزل تنجب 4 توائم ذكور في بني سويف ربة منزل تنجب 4 توائم ذكور في بني سويف

التحرير

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أنجبت ربة منزل 4 توائم ذكور، داخل مستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، عقب احتجازها داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى.
 
واستقبل مستشفى الفشن المركزي "إيمان عبد الحكيم عبد الرازق"، 23 سنة، ربة منزل ومقيمة
بمركز الفشن جنوب المحافظة تشعر بآلام الولادة.
 
وأجرى أطباء قسم النساء والتوليد، برئاسة الدكتور محمد عادل، استشاري النسا والتوليد، والدكتور ناجى محمد، رئيس قسم التخدير عملية ولادة قيصرية لها، وتم استخراج 4 أطفال ذكور، وتم احتجاز الأطفال الأربعة بقسم الأطفال وهم فى حالة جيدة.

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