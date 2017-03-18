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صورة X خبر: عراقيون يبكون ذويهم قتلوا في غارات على داعش

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صورة X خبر: عراقيون يبكون ذويهم قتلوا في غارات على داعش صورة X خبر: عراقيون يبكون ذويهم قتلوا في غارات على داعش

مصراوي Masrawy

عراقيون يبكون ذويهم قتلوا في غارات على داعش

القاهرة- (مصراوي)

يعيش أهالي العراقيين الذين قضوا نحبهم جراء غارات جوية استهدفت معاقل تنظيم داعش في الموصل، حالة من الحزن الشديد.

ونشرت وكالة فرانس برس، صورة لأحد أهالي الضحايا، يحتضن جثة أحد أقاربه.

وتقود القوات العراقية حربا شرسة، لتحرير مدينة الموصل أخر أكبر معاقل داعش في العراق.

ونجحت القوات العراقية في الدخول إلى الحي القديم بمدينة الموصل والمنطقة المحيطة بجامع النوري في محاولة لقطع طريق رئيسي، يمكن أن يتدفق منه انتحاريون من تنظيم داعش في وقت أكدت وزارة الدفاع العراقية أن التنظيم بات محاصراً تماماً ومن جميع الجهات في القسم الغربي من مدينة الموصل.

وبعد مرور خمسة أشهر على حملة تحرير الموصل استعادت القوات العراقية المدعومة من ضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة السيطرة على الشطر الشرقي من المدينة ونحو نصف غرب الموصل على الضفة الأخرى من نهر دجلة.

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