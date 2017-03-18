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20 مصابًا في تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالشرقية

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20 مصابًا في تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالشرقية 20 مصابًا في تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالشرقية

مصراوي Masrawy

مدير أمن الشرقية اللواء رضا طبلية

الشرقية - فاطمة الديب:

أصيب 20 شخصًا بكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، جراء تصادم وقع مساء اليوم السبت بين سيارتين على الطريق الدائري الإقليمي (نزلة بلبيس) في محافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، بالتصادم الذي وقع بين سيارة نقل وأخرى (ربع نقل) في منزل الطريق الدائري الإقليمي بدائرة المركز، وأسفر عن إصابة 20، نُقلوا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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