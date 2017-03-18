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مجلس النواب يبحث تعيين متحدث رسمي له.. و"عبدالعال" يلجأ للخارجية

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مجلس النواب يبحث تعيين متحدث رسمي له.. و"عبدالعال" يلجأ للخارجية مجلس النواب يبحث تعيين متحدث رسمي له.. و"عبدالعال" يلجأ للخارجية

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبد العال

كتب- حاتم أبوالنور:

كشفت مصادر برلمانية مسؤولة، عن أن مجلس النواب يتجه لاختيار متحدث باسمه في وسائل الإعلام أسوة بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وقال المصادر- الذي فضل عدم نشر اسمه لـمصراوي، السبت- إن الدكتور علي عبد العال لجأ لاختيار متحدث باسم البرلمان، بعد الهجوم على عدد من النواب خلال الفترة الأخيرة، وتداول نواب آخرين معلومات في وسائل إعلامية أضرت بالمجلس.

وأضاف المصدر: "الدكتور علي عبدالعال رأى أن هجوم بعض النواب على سياسيات البنك المركزي ومؤسسات أخرى بالدولة، وتدوال معلومات يضر بالمصلحة العليا، وهو ما سبب أزمة داخل المجلس".

ولفت المصدر، إلى أن رئيس البرلمان استقر على أن يكون المتحدث من خارج مجلس النواب ويكون سفير سابق بوزارة الخارجية نظرًا لعدم خبرة أعضاء المجلس في التعامل مع وسائل الإعلام، فضلًا عن كون الأعضاء من أحزاب وائتلافات مختلفة وهو ما يجعلهم محسوبين على تيار بعينه.

وأشار المصدر إلى أن رئاسة البرلمان سوف تستقر في غضون أيام على اسم يتم ترشيحه من وزارة الخارجية لتولي منصب المتحدث باسم البرلمان.

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مصراوي Masrawy

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