مسار رجل قتل في مطار أورلي الفرنسي (رسم بياني)

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باريس (ا ف ب)

قتلت قوات الأمن في مطار اورلي بجنوب باريس صباح السبت رجلا حاول الاستيلاء على قطعة سلاح من عسكري يقوم بدورية في اطار مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى إخلاء مبنى المطار وتعليق الرحلات الجوية بصورة مؤقتة.

وعهد بالتحقيق إلى نيابة مكافحة الإرهاب بينما تواجه فرنسا تهديدا إرهابيا غير مسبوق.

وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إنه في حوالى الساعة 07,30 صباح السبت "حاول رجل الاستيلاء على قطعة سلاح عسكري مناوب ثم لجأ إلى محل تجاري في المطار، قبل أن تقتله قوات الأمن" في المبنى الجنوبي.

وقالت الحكومة الفرنسية ان الرجل "معروف من قبل اجهزة الشرطة والاستخبارات".

واعلنت ادارة الطيران المدني ان "حركة النقل الجوي توقفت بالكامل" في هذا المطار الدولي.

وتم اجلاء حوالى ثلاثة آلاف شخص من المبنى الجنوبي بينما منع المسافرون في المبنى الغربي من مغادرته، كما قال لناطق باسم وزارة الداخلية بيار هنري براندي.

واوضحت وزارة الداخلية انه لم يسقط جرحى، بينما يزور وزيرا الداخلية والدفاع بورنو لورو وجان ايف لودريان المكان.

وبعد الظهر، اعلنت سلطات المطار اعادة فتح المبنى الغربي للمطار منتصف النهار بشكل طبيعي، في حين ظل المبنى الجنوب مغلقا جزئيا.

وقال المسؤول عن سلطة المطارات اوغوستين دو رومانيه لقناة "اوروبا 1" "اعيد فتح مبنى اورلي الغربي" اما بالنسبة للمبنى الجنوبي "يمكن استقبال الرحلات" لكن الرحلات المغادرة ستتاخر لبضع ساعات".

وبعيد ظهر السبت، قالت وزارة الداخلية انه لم يعثر على اي متفجرات بعد تفتيش الموقع.

وقع الهجوم في الطابق الاول من المبنى الجنوبي في المنطقة العامة قبل حواجز التفتيش تماما.

وشاهد مراسلون لفرانس برس المسافرين وهم يبتعدون مع حقائبهم عن المطار في حين كان رجال من قوة مكافحة الارهاب والشرطة والانقاذ يواصلون عملياتهم في المكان.