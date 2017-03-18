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بسبب الطقس.. غلق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النيلية في قنا

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بسبب الطقس.. غلق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النيلية في قنا بسبب الطقس.. غلق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النيلية في قنا

مصراوي Masrawy

الطريق الصحراوى

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

قرر محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، غلق الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي، وإيقاف حركة الملاحة النيلية في نطاق المحافظة، التي تشهد طقسًا سيئًا ونشاطًا للرياح المثيرة للأتربة.

جاء قرار المحافظ بالتنسيق مع مدير الأمن اللواء صلاح حسان، إذ تم تحويل المسار المروري إلى طريقي ( - أسوان) الزراعي الشرقي والغربي.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على العديد من المناطق.

وبدأت التحذيرات من موجة الطقس في قنا، بإعلان المحافظة رفع حالة الطوارئ، بالتنسيق مع الصحة والإسعاف والأجهزة الأمنية ووحدات المرور، فيما حذّرت السائقين من السرعة الزائدة على الطرق السريعة والصحراوية، بمختلف مناطق المحافظة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تمتد حتي الوجة البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.​

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