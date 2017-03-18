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الإسماعيلي يمطر شباك النصر للتعدين بخماسية

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الإسماعيلي يمطر شباك النصر للتعدين بخماسية الإسماعيلي يمطر شباك النصر للتعدين بخماسية

التحرير

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فاز فريق الإسماعيلي على نظيره النصر للتعدين، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح النصر للتعدين، التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق حمادة جلال، وتعادل الإسماعيلي في الدقيقة 22 عن طريق دييجو كالديرون، قبل أن يضيف حسني عبد ربه الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة 26، بينما سجل دييجو كالديرون ثالث أهداف الإسماعيلي في الدقيقة 35.

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وسجل كريم بامبو الهدف الرابع في الدقيقة 72، قبل أن يسجل الهدف الثاني له والخامس للدراويش في الدقيقة 93.

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التحرير

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