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عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:30 مساءً
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية»
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال
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الأربعاء 12 أبريل 2017 07:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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Mbc مصر
دة جزاء اللى يحاول يساعد شطة وهي زعلانة فى #كابتن_أنوش
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Mbc مصر
السبت 18 مارس 2017 05:57 مساءً
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