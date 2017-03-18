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"صحة أسيوط": ارتفاع عدد إغماءات الطقس إلى ​188 حالة (صور)

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (1)ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (1)

ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (2)ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (2)

ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (3)ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (3)

ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (4)ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (4)

ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (5)ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (5)

ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (6)ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (6)

ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (7)ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (7)

ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوطارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط

ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (9)ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (9)

ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (10)ارتفاع عدد إغماءات الطقس بأسيوط (10)

أسيوط - أسامة صديق:

أعلنت مديرية الصحة في محافظة أسيوط ارتفاع عدد المصابين بحالات إغماء تأثرًا بالطقس السيئ، الذي تتعرض له المحافظة اليوم السبت، إلى نحو ​188 حالة.

وأوضح بيان للمديرية أن مستشفيات المحافظة رفعت درجة استعدادها مع توافد الحالات المصابة، التي جرى التعامل معها وخرجت جميعها.

وقاد وكيل وزارة الصحة في أسيوط، الدكتور محمد نوح، فريقًا طبيًا مر على المستشفيات المركزية داخل المحافظة، معلنًا رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المنشآت الطبية لاستقبال أي حالات مرضية.

​​وأوضح المستشار الإعلامي للقطاع الصحي في أسيوط، المعتصم بالله السيوطي، أن الحالات الـ 188 وزعت بواقع:​ 40 حالة بمستشفى البداري​، و9​ بأسيوط العام (الشاملة)، و9​ بالغنائم​، و6 بأبو تيج​، و6​ بصدفا​، و56​ بساحل سليم​، و41​ بديروط​، و21​ بأبنوب​.​

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