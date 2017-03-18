"صحة أسيوط": ارتفاع عدد إغماءات الطقس إلى ​188 حالة (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

أعلنت مديرية الصحة في محافظة أسيوط ارتفاع عدد المصابين بحالات إغماء تأثرًا بالطقس السيئ، الذي تتعرض له المحافظة اليوم السبت، إلى نحو ​188 حالة.

وأوضح بيان للمديرية أن مستشفيات المحافظة رفعت درجة استعدادها مع توافد الحالات المصابة، التي جرى التعامل معها وخرجت جميعها.

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وقاد وكيل وزارة الصحة في أسيوط، الدكتور محمد نوح، فريقًا طبيًا مر على المستشفيات المركزية داخل المحافظة، معلنًا رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المنشآت الطبية لاستقبال أي حالات مرضية.

​​وأوضح المستشار الإعلامي للقطاع الصحي في أسيوط، المعتصم بالله السيوطي، أن الحالات الـ 188 وزعت بواقع:​ 40 حالة بمستشفى البداري​، و9​ بأسيوط العام (الشاملة)، و9​ بالغنائم​، و6 بأبو تيج​، و6​ بصدفا​، و56​ بساحل سليم​، و41​ بديروط​، و21​ بأبنوب​.​