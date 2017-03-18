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السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير المالية ملامح موازنة عام 2017 - 2018

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السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير المالية ملامح موازنة عام 2017 - 2018 السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير المالية ملامح موازنة عام 2017 - 2018

مصراوي Masrawy

الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك في حضور نائبي وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية المختلفة للأداء الاقتصادي، فضلاً عن الملامح الرئيسية لإعداد الموازنة العامة للعام المالي القادم 2017 - 2018، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام.

وعرض وزير المالية- خلال الاجتماع- مؤشرات تحسن الأداء الاقتصادي العام، والتي تضمنت زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو والنشاط الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود في مجال تعزيز شبكات، وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم عرض ما شهده البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة له خلال العام المالي الحالي والقادم.

كما تناول الاجتماع، الخطوات التي تتخذها وزارة المالية لتحقيق التطوير المؤسسي والفني للمصالح التابعة لها، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات تشمل الارتقاء بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات، وذلك إلى جانب مساعي تعزيز فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والسياسات الحكومية الهادفة لترشيد الإنفاق العام.​

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مصراوي Masrawy

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