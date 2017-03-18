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غدًا.. افتتاح معرض السلع الغذائية في الجيزة بتخفيضات تصل إلى 25%

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غدًا.. افتتاح معرض السلع الغذائية في الجيزة بتخفيضات تصل إلى 25% غدًا.. افتتاح معرض السلع الغذائية في الجيزة بتخفيضات تصل إلى 25%

مصراوي Masrawy

افتتاح معرض السلع الغذائية في الجيزة

كتبت- ندى الخولي:

تفتتح محافظة الجيزة بالاشتراك مع عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، غدًا الأحد، معرض السلع الأساسية المخفضة بأرض معرض الكتاب بجوار شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، بشارع الملك فيصل.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة- في بيان له، السبت- إن إقامة المعرض يأتي فى إطار الاجراءات التي تنتهجها المحافظة لمحاربة الغلاء، والسيطرة على الأسعار، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتحملت إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، نفقات كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض، الذي يستمر 15 يومًا، ويشمل السلع الغذائيه والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، والملابس الجاهزة، والأدوات المنزلية والمكتبية والأحذية بتخفيضات تصل إلى 25%

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