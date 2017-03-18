أول تفاصيل عن زيارة بابا الفاتيكان لمصر.. ومصدر: البابا سيتجه إلى "البطرسية"

القاهرة- مصراوي:

علم "مصراوى"، من مصدر كنسي مطلع بالفاتيكان، أن وفدًا من مقر الكرسي الرسولي بالفاتيكان سوف يزور مصر خلال الأيام القادمة، لوضع التفاصيل واللمسات النهائية لبرنامج الزيارة الأولى لبابا الفاتيكان، البابا فرنسيس إلى مصر، ومعاينة الأماكن والتنسيق للبرنامج.

وأضاف المصدر- الذي طالب عدم نشر اسمه- "برنامج الزيارة لم ينشر بعد ولكن خطوطه العريضة هي زيارات مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني، وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية".

وأكد المصدر: "الزيارة سريعة لمدة يومين، والبابا فرنسيس حريص على أن تكون زيارة مثمرة، وهي زيارة للعاصمة القاهرة فقط لضيق الوقت، وزيارته لمنطقة الأهرامات قيد الدراسة"، مشيرًا إلى أن البابا حريص على زيارة مزار الكنيسة البطرسية والصلاة لشهداء حادث الكنيسة.

تابع "سنعقد مؤتمر صحفي قريب فور الإعلان عن البرنامج النهائي، في مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة".

وكان الفاتيكان ورئاسة الجمهورية أعلنتا اليوم، أن البابا فرنسيس قد قرر تلبية دعوة القيادات الرسمية والدينية في مصر، وزيارة مصر في ٢٨ و٢٩ أبريل القادم.