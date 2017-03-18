بالصور.. عاصفة ترابية توقف الملاحة بالنيل وبحيرة ناصر

أسوان ـ إيهاب عمران:

تتعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية شديدة خاصة بالطريق الصحراوي، وطريق "أسوان ـ أبو سمبل"، أسفرت عن توقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر ونهر النيل من أسوان حتى إدفو.

كما اقتلعت الرياح الشديدة، عددا من الأشجار القريبة من نهر النيل، دون تأثير على حركة سير السيارات الداخلية.

ولم تسجل غرفة العمليات وقوع أي حادث، سواء على الطرق الزراعية أو الصحراوية، بينما تم التنبيه من خلال رجال المرور المنتشرين على الطرق والمحاور على قائدي السيارات، بتوخي الحذر وتخفيض السرعة عن الحد المسموح به، خاصة على الطريق الصحراوي الغربي.