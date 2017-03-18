أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. عاصفة ترابية توقف الملاحة بالنيل وبحيرة ناصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الطريق الصحراوىالطريق الصحراوى

العاصفة 2العاصفة 2

العاصفة الترابيةالعاصفة الترابية

أنعدام الرؤيةأنعدام الرؤية

أسوان ـ إيهاب عمران:

تتعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية شديدة خاصة بالطريق الصحراوي، وطريق "أسوان ـ أبو سمبل"، أسفرت عن توقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر ونهر النيل من أسوان حتى إدفو.

كما اقتلعت الرياح الشديدة، عددا من الأشجار القريبة من نهر النيل، دون تأثير على حركة سير السيارات الداخلية.

ولم تسجل غرفة العمليات وقوع أي حادث، سواء على الطرق الزراعية أو الصحراوية، بينما تم التنبيه من خلال رجال المرور المنتشرين على الطرق والمحاور على قائدي السيارات، بتوخي الحذر وتخفيض السرعة عن الحد المسموح به، خاصة على الطريق الصحراوي الغربي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية

وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية

مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش

مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش