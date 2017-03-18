بالصور.. بدء تلقي طلبات حج القرعة بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

بدأت مديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، تلقي طلبات حج القرعة بمختلف المراكز والأقسام التابعة لدائرة المديرية.

وتفقد اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، أقسام العلاقات العامة وحقوق الإنسان بالمراكز والأقسام الشرطية، لمتابعة تلقي طلبات حج القرعة لهذا العام، والإشراف على مدى توافر أوجه الرعاية لمقدمي طلبات الحج من المواطنين، مشددًا على ضرورة تقديم الرعاية الخاصة للمسنين، وسرعة استقبال وتلقي طلباتهم وإنهاء الإجراءت الخاصة بهم.

ووجه مدير الأمن، بضرورة زيادة أعداد الموظفين القائمين على تلقي طلبات الحج؛ لسرعة إنهاء الطلبات، على أن يكون ذلك تحت إشراف مأموري المراكز والأقسام الشرطية.