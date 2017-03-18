أخبار عاجلة

عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
بث مباشر.. مباراة «بوروسيا دورتموند►◄موناكو» في الشامبيونزليج -
فالكاو يقود موناكو أمام دورتموند بدوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء تلقي طلبات حج القرعة بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء تلقي طلبات حج القرعة بالشرقية بدء تلقي طلبات حج القرعة بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:
بدأت مديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، تلقي طلبات حج القرعة بمختلف المراكز والأقسام التابعة لدائرة المديرية.
وتفقد اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، أقسام العلاقات العامة وحقوق الإنسان بالمراكز والأقسام الشرطية، لمتابعة تلقي طلبات حج القرعة لهذا العام، والإشراف على مدى توافر أوجه الرعاية لمقدمي طلبات الحج من المواطنين، مشددًا على ضرورة تقديم الرعاية الخاصة للمسنين، وسرعة استقبال وتلقي طلباتهم وإنهاء الإجراءت الخاصة بهم.
ووجه مدير الأمن، بضرورة زيادة أعداد الموظفين القائمين على تلقي طلبات الحج؛ لسرعة إنهاء الطلبات، على أن يكون ذلك تحت إشراف مأموري المراكز والأقسام الشرطية.

بدء تلقي طلبات حج القرعة بالشرقية (1)

بدء تلقي طلبات حج القرعة بالشرقية (3)

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري

وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية

وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية

مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش

مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش