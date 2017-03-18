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بالصور.. إزالة عقارات مخالفة بالمنتزه والعجمي

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مصراوي Masrawy

إزالة عقارات مخالفة (1)إزالة عقارات مخالفة (1)

إزالة عقارات مخالفةإزالة عقارات مخالفة

إزالة عقارات مخالفة (3)إزالة عقارات مخالفة (3)

إزالة عقارات مخالفة (4)إزالة عقارات مخالفة (4)

إزالة عقارات مخالفة (5)إزالة عقارات مخالفة (5)

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة والقضاء على أباطرة البناء المخالف بأحياء المنتزه أول والعجمى.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة محاربة البناء المخالف والتصدي بقوة وحزم لكل من يحاول التلاعب بأرواح المواطنين وأمنهم.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 5 طوابق مخالفة بعقار بشارع محمد نجيب، و4 طوابق بعقار آخر بشارع عمرو النجومي، بالإضافة إلى إزالة الشدة الخشبية من عقار ثالث بشارع جمال عبدالناصر.

وحول نتائج الحملة بالعجمي، أوضح علاء يوسف، رئيس الحي، إزالة عقار مخالف بالكامل مكون من 9 طوابق بالبيطاش بيانكي، وآخر مكون من 8 طوابق بشارع قرية عبدالمنعم جابر.

وأضاف رئيس حى العجمى، أنه تمت إزالة عقار ثالث مكون من 4 طوابق بشارع مسجد الشرش، فضلا عن إزالة شدات خشبية بـ 4 عقارات أخرى، وتحصيل غرامة فورية قيمة رفع مخلفات البناء والهدم.

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