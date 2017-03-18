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القبض على سمسار هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

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القبض على سمسار هجرة غير شرعية بكفر الشيخ القبض على سمسار هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

القبض على سمسار هجرة غير شرعية

كفر الشيخ - إسلام عمار:
ألقت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، القبض على أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية، مطلوب ضبطه وإحضاره بعدد من القضايا، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني، وفرع الأمن العام بكفر الشيخ.
تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً بضبط المدعو "س. ع. ع"، 41 سنة، صياد، ويقيم بقرية الشرفا، دائرة مركز شرطة البرلس، والمشهور عنه ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر.
وكشفت الحالة الجنائية الخاصة به، أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1390 لسنة 2017 إداري مركز شرطة البرلس "هجرة وتسفير"، والتنفيذ عليه في الجناية رقم 17510لسنة 2015 قسم العامرية، بمحافظة الإسكندرية، والمقيدة برقم 108لسنة 2017 غرب الأسكندرية، بالسجن 7 سنوات غيابيا، لاتهامه فى قضية مخدرات.

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