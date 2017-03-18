تحقيقات النيابة في مقتل فلبينية: تلقت طعنتين وارتطم رأسها في "البانيو" حتى الموت

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل خادمتها الفلبينية بمدينة نصر.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد الجرف، مدير نيابة الحوادث، ان المجني عليها فلبينية الجنسية، كانت تعمل لدى المتهمة منذ عامين بمدينة نصر، وكانت تحاول الهرب من بيتها، لأنها تتقاضى 300 دولار في الشهر، وهو ما اعتبرته مقابل ضئيل.

واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة أنها تعاقدت مع إحدى مكاتب توظيف الخادمات بموجب عقد بقيمة 7 ألف دولار لصالح المكتب، على أن يكون راتبها الشهري 300 دولار، وأشارت إلى أنه نشبت مشاجرة بينها وبين المجني عليها، بعدما ضبطتها تحاول الهرب من المنزل عقب صلاة الجمعة.

وذكرت المتهمة في التحقيقات أنها طلبت من الخادمة البقاء في المنزل بقولها "لازم تكملي عقدك أنا دفعالك فلوس، لما تخلصيه امشي براحتك".

وأصرت المجني عليها على المغادرة، ودعت ربة المنزل حتى سقطت على الأرض، لكنها أمسكت بها ودارت بينها مشادة حامية، استلت على إثرها المتهمة سكينا وطعنتها في البطن والصدر، ودفعتها إلى دوره المياه حتى ارتطم رأسها في "البانيو" فلفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة "ه.م"، مصابة بمرض نفسي وتتناول عقاقير مهدئة، وأنها اخبرت والداتها بالواقعة وحاولت إظهار أن الخادمة انتحرت، إلا أن معاينة النيابة أثبتت وجود شبهة جنائية بالواقعة.