نقيب محامي الشرقية: نسبة نجاح الإضراب بمحاكم الجنايات 100%

التحرير

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الشرقية -ريهام الوجيه



أضرب المئات من محامي محافظة الشرقية، اليوم السبت، عن العمل أمام دوائر محاكم الجنايات، استجابة لدعوة مجلس النقابة العامة، احتجاجا على حبس محاميين بمدينة مطاي، بتهمة إهانة القضاة.

وقال حسن الصادق، نقيب المحامين بمحافظة الشرقية، في تصريحاتٍ خاصة لـ"التحرير"، إنَّ جميع المحامين بدوائر الجنايات التزموا بالقرار الصادر من القابة العامة للمحامين بالدخول في إضراب كلي عن العمل بنسبه ١٠٠٪ احتجاجًا على حبس "محاميّ المنيا".

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ونفى "الصادق"، في تصريحات للتحرير، صحة ما تردد حول مخالفة المحامين بمركز فاقوس الإضراب، مؤكدا احترام نحو ٢٦ ألف محام لتعليمات النقيب العام سامح عاشور.