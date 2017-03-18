الغمري: إضراب المحامين نجح بنسبة 100% بدوائر جنايات الدقهلية

التحرير

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أكد محمد طه الغمري، نقيب محامين الدقهلية، اليوم السبت، على أن إضراب المحامين أمام محاكم ودوائر الجنايات، نجح بنسبة 100%، وأنه تم تأجيل القضايا علي مدار أسبوع وحتي الخميس المقبل.

وتابع الغمري في تصريح لـ"التحرير": نشكر رؤساء دوائر الجنايات لتفهمهم لقرار إضراب المحامين في النقابات الفرعية بعد قرار مجلس نقابة المحامين تنفيذ إضراب عام، وتأجيل القضايا.

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وأضاف :"في حالة مخالفة محامي لقرار مجلس النقابة سوف يتم تحويله إلي مجلس تأديب، مشيراً :"كل نقابة فرعية في المراكز تتابع تنفيذ الإضراب من عدمه".

يذكر أن قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، بالإشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، وتشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب.