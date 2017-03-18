وزير الصحة: لدينا دواء بـ 3.8 مليار جنيه يكفي مصر لمدة عامين

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أكد أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن مخزون مصر من الدواء يكفيها لمدة عامًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة ووزارة الدفاع والرقابة الإدارية، واستيراد احتياجات الدولة من الدواء لمدة سنتين بمبلغ 3.8 مليار جنيه.

وقال "عماد الدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية المصرية، اليوم السبت، إن هذه المنتجات التي تعاقدنا عليها وصلت مصر منذ شهر سبتمبر العام الماضي، وستكفي لفتح 31 مستشفى، مشيرا إلى أن هذه المستلزمات تشمل الشرائح والمسامير والخيوط والشبكات والدعامات تكفي مستشفيات وزارة الصحة لمدة عام.

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وشدد على، أن الوزارة مستمرة على مخازن الأدوية، ولفت إلى أنه تم ضبط مخزنين منذ 3 أسابيع يحويان أدوية مخزنة بقيمة 42 مليون، وآخر قيمته 32 مليون جنيه، منها أدوية تخدير.