بالصور.. توقف العمل بدوائر محاكم جنايات الشرقية بسبب إضراب المحامين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتبت - ريهام الوجيه:

أضرب المئات من محاميِّ محافظة الشرقية، اليوم السبت، عن العمل أمام دوائر محاكم الجنايات؛ استجابة لدعوة مجلس النقابه العامة احتجاجا على حبس 9 محامين بمدينة مطاي بتهمة إهانة القضاة.

شاهد أيضا

وقال حسن الصادق، نقيب المحامين بمحافظة الشرقية، إنَّ جميع المحامين بدوائر الجنايات التزموا بالقرار، ودخلوا في إضراب كلي عن العمل.





ونفى "الصادق"، في تصريحات للتحرير، صحة ما تردد حول مخالفة المحامين بمركز فاقوس الإضراب، مؤكدا احترام نحو ٢٦ ألف محاميا لتعليمات النقيب العام سامح عاشور.