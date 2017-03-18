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بالصور.. توقف العمل بدوائر محاكم جنايات الشرقية بسبب إضراب المحامين

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بالصور.. توقف العمل بدوائر محاكم جنايات الشرقية بسبب إضراب المحامين بالصور.. توقف العمل بدوائر محاكم جنايات الشرقية بسبب إضراب المحامين

التحرير

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كتبت - ريهام الوجيه:

أضرب المئات من محاميِّ محافظة الشرقية، اليوم السبت، عن العمل أمام دوائر محاكم الجنايات؛ استجابة لدعوة مجلس النقابه العامة احتجاجا على حبس 9 محامين بمدينة مطاي بتهمة إهانة القضاة. 

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وقال حسن الصادق، نقيب المحامين بمحافظة الشرقية، إنَّ جميع المحامين بدوائر الجنايات التزموا بالقرار، ودخلوا في إضراب كلي عن العمل.

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ونفى "الصادق"، في تصريحات للتحرير، صحة ما تردد حول مخالفة المحامين بمركز فاقوس الإضراب، مؤكدا احترام نحو ٢٦ ألف محاميا لتعليمات النقيب العام سامح عاشور.

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التحرير

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