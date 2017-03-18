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ثلاثي برشلونة يعود في مواجهة فالنسيا

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ثلاثي برشلونة يعود في مواجهة فالنسيا ثلاثي برشلونة يعود في مواجهة فالنسيا

التحرير

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أنهى فريق برشلونة الإسباني، استعداده لمواجهة فالنسيا، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا، علي ملعب "كامب نو".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثلاثي نيمار، رافينيا ألكانتارا، وجيرمي ماثيو الذي غاب عن مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في المباراة الماضية، اقترب من الحصول على التصريح الطبي للمشاركة في مواجهة فالنسيا غدا.

وأجرى البلوجرانا، عدة تدريبات تكتيكية، اليوم، ركّز خلالها على أخطاء المباراة الماضية، حيث نشط في المران بشكل كبير المساعد كارلوس أونزي.

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ولم يغب عن المران سوى أليكس فيدال، والذي يعاني من إصابة في الكاحل أبعدته عن صفوفالبلوجرانا، حتى نهاية الموسم، وأشار التقرير إلى أن الثلاثي أصبح جاهز بشكل كبير للمواجهة.

يُذكر أن برشلونة يحتل وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر والغريم التقليدي ريال مدريد.

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التحرير

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