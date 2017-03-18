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المحمدي على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون في البريميرليج

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المحمدي على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون في البريميرليج المحمدي على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون في البريميرليج

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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي إيفيرتون، والبرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لنادي هال سيتي، التشكيل الرسمي للفريقين، في المباراة التي ستقام اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة 29 من البريميرليج.

وجاء تشكيل الفريقين كالأتي:

ايفرتون:

حراسة المرمى: جويل

خط الدفاع: بينس - جاكيلكا - ويليامز - كولمان

خط الوسط: أدريسا جاي - شنايدرلين - دافيس 

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خط الهجوم: باركلي - لوكاكو - كلافيرت

هال سيتي:

حراسة المرمى: جاكوبوفيتش

خط الدفاع: روبرتسون - ماجوير - دافيس - رانوكيا - العبدلاوي

خط الوسط: هودليستون - ندياي - كليو كاس - مارموفيتش

خط الهجوم: هيرنانديز

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