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أرسنال يسقط أمام وست بروميتش في «البريميرليج»

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أرسنال يسقط أمام وست بروميتش في «البريميرليج» أرسنال يسقط أمام وست بروميتش في «البريميرليج»

التحرير

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استطاع فريق وست بروميتش ألبيون، أن يحقق فوزا كبيرا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ذا هاوثورنس"، في إطار منافسات الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق كريج داوسون في الدقيقة 12، ثم استطاع أليكسيس سانشيز أن يعادل النتيجة للجانرز في الدقيقة 15.

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وفي الشوط الثاني، سجل وست بروم هدفين عن طريق روبسون كانو في الدقيقة 55، وداوسون في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة، يصبح وست بروميتش في المركز الثامن برصيد 43 نقطة، فيما تراجع الجانرز للمركز الخامس برصيد 50 نقطة. 

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التحرير

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