رمضان أساسي في موقعة تشيلسي بالبريميرليج

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أعلن كلا من مارك هيوز مدرب ستوك سيتي وأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، تشكيلة فريقيهما في المواجهة التي ستجمعهما على استاد بريطانيا، لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشهدت تشكيلة ستوك وجود رمضان صبحي أساسيا، فيما يغيب عن تشكيلة تشيلسي إدين هازارد للإصابة، وجاءت التشكيلتان كالآتي:

تشيلسي

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: أزبليكويتا - لويز - كاهيل.

الوسط: موزيس - كانتي - ماتيتش - ألونسو.

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الهجوم: ويليان - كوستا - بيدرو.

ستوك سيتي

حراسة المرمى: جرانت.

الدفاع: باردسلي، شاوكروس، إيندي، بيتيرس.

الوسط: كاميرون، أرناوتوفيتش، ألين.

الهجوم: والترز، بيراهينو، رمضان.