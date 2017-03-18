«BBC» يقودون هجوم الريال في موقعة سان ماميس

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة أتلتيك بيلباو، التي ستقام اليوم في تمام الساعة الـ 5.15 مساءً، بملعب "سان ماميس"، ضمن مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإٍسباني "الليجا".

وجاءت التشكيلة كالآتي:-

حراسة المرمى:- نافاس.

خط الدفاع:- كارفاخال - راموس - ناتشو - مارسليو.

خط الوسط:- كروس - كاساميرو - مودريتش.

خط الهجوم:- بنزيما - بيل - رونالدو.

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فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي:- كاسيا - خميس رودريجز - كوفاسيتش - لوكاس - موراتا - ايسكو - دانيلو.

كما أعلن ايرنيستو فالفيردي، المدير الفني لأتلتيك بيلباو عن تشكيلة فيرقه وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمى:- كيبا.

خط الدفاع:- دي ماركوس - بالنزياجا - لابورتي - ييراي.

خط الوسط:- ايتوراسبي - بينات - جارسيا - ويليامز.

خط الهجوم:- ادوريز - ليكوي.