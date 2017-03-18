رغم الهزيمة بثلاثية.. سموحة يصعد لـ«32 التكميلي» بالكونفيدرالية

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تغلب نادي أولينزي ستارز الكيني نظيره سموحة المصري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بملعب موي ستاديوم، بقيادة الحكم جيان كلود إشيموي، في مباراة العودة لدور الـ32 ( 1 )، في منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وبتلك النتيجة صعد الفريق السكندري لدور الـ32 ( 2 ) للكونفيدرالية الأفريقية، بعد أن حقق فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه أولينزي ستارز برباعية دون رد، في لقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بأقدام ( إسلام محارب هدفين وأحمد رؤوف ومحمود عبد العزيز).

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جدير بالذكر أن هذه المشاركة الإفريقية هي الثانية بالنسبة لسموحة بعدما شارك في دوري أبطال إفريقيا موسم 2014 -2015، لكنه فشل في تخطي دور المجموعات.