«بيدفيست»: لم نتدرب على ركلات الترجيح لأننا سنهزم الأهلي بالوقت الأصلي

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أكد جافين هانت، المدير الفني لبيدفيست الجنوب إفريقي، أن فريقه لم يتدرب على ركلات الترجيح لثقته في إنهاء المباراة أمام الأهلي من الوقت الأصلي، ضمن مباريات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال هانت في تصريحات صحفية "المباراة ستكون صعبة على الأهلي خاصة وأننا اخترنا موعد 3 ونصف عصرًا لأننا نعرف معاناة الفرق المصرية في درجات الحرارة المرتفعة ولا تجيد إخراج كل ما لديهم فيها".

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وأضاف "سنهزم الأهلي ولم نتدرب على ركلات الترجيح ورفضت ذلك لأنني أثق في الفوز وإنهاء المباراة من الوقت الأصلي".

وسيتعين على بيدفيست الفوز بفارق أكثر من هدف على الأهلي للعبور إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد أن فاز المارد الأحمر ذهابًا بهدف دون رد.