حوار| جريشة: لو الحكم الرابع أبلغني بركلة جزاء الزمالك كنت احتسبتها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

في أول ظهور له بعد أزمة مباراة "الزمالك - المقاصة" وعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لصالح القلعة البيضاء، التقت "التحرير" بالحكم الدولي جهاد جريشة، وكان لها معه هذا الحوار:

هل رأيت اللعبة التي تسببت في أزمة لقاء الزمالك والمقاصة؟

خلال اللقاء لم أرَ اللعبة لأن هاني سعيد مدافع المقاصة حجب عني الرؤية رغم تمركزي الصحيح لكن بعد اللقاء رأيتها وتأكدت أنها ركلة جزاء وسجدت لله اعترافًا مني بالخطأ.

لماذا لم تسأل المساعدين؟

قلقتُ من رد فعل لاعبي الزمالك وتوقعت أن شيئًا حدث، وبالفعل سألت المساعد القريب من اللعبة وأكد أنه لم يرَ أي شيء وسألت أيمن درويش وقال إنه متشكك في اللعبة والحكم الرابع لم يرَ أيضًا.

لماذا لم تأخذ بالإعادة على الشاشاة الخارجية؟

لا يوجد في اللائحة مايسمح لي بأن أشاهد اللعبة في الشاشة الخارجية، لكن لو كان الحكم الرابع ذهب وشاهدها مع محمد حلمي مدرب الزمالك وأبلغني أنها ركلة جزاء كنت سأحتسبها على الفور.

شاهد أيضا

مسؤولو الزمالك انتقدوا عدم اعتذارك عن الخطأ كما فعلت الموسم الماضي مع الأهلي؟

اعتذاري للأهلي كان خطأ مني وتصرف غير سليم وأعتقد أيضًا أن ذهابي لحضور مؤتمر انتخابي لرئيس نادي الزمالك أثناء انتخابات مجلس الشعب كان خطأ أيضًا.

هل تم إيقافك بالفعل؟

عصام عبدالفتاح لم يبلغني بأي إيقاف وأنا لا أرغب في تحكيم أي مباريات خلال الفترة القادمة لأنني أستعد لمونديال الشباب بـكوريا الجنوبية وأريد أن أستعد جيدًا حتى أظهر بشكل جيد.

هل تابعت ردود الفعل بعد هذا الخطأ؟

ابتعدت تمامًا عن متابعة أي شيء لمدة أسبوعين بعد هذه الأزمة ولم أرَ أي تعليق عليها وأعتبر أن إشادة الفيفا بي واختياري ضمن حكام مونديال الشباب أفضل تعويض عما حدث.