«وزن» ماجدة زكي واتهام نشوى مصطفى بالتحريف| لقطات أثارت الجدل في حفل «الكاثوليكي»

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أقيمت احتفالية خاصة لتكريم عدد من رموز المجتمع المصرى بالمركز الكاثوليكى للسينما المصرية بقاعة النيل، بعنوان "يوم العطاء"، تحت رعاية رئيس المركز الثقافي الكاثوليكي الأب بطرس دانيال.

وكرم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الاحتفالية، من بينهم الفنانة ليلى علوى وهدى رمزى وماجدة زكى ونشوى مصطفى وأحلام الجريتلى والناقدة ماجدة خيرالله والدكتورة عواطف سراج الدين ومنير مكرم، وغيرهم.. ونرصد أبرز اللقطات التى لفتت انتباه الجمهور خلال احتفالية المركز الكاثوليكى.

- نشوى مصطفى تثير الغضب

أثارت الفنانة نشوى مصطفى، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كلمتها الافتتاحية عقب تكريمها باحتفالية "يوم العطاء" بالمركز الكاثوليكى، قائلة: "بسم الله الواحد الروح القدس الرحمن الرحيم" فى إشارة واضحة منها الى التلاحم والوحدة الوطنية التى تربط أطياف الشعب المصرى، لكن المتابعين استقبلوا تلك الكلمات بالهجوم.

وردت نشوى على هذا الهجوم عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "من أهم التكريمات وأصدقها تكريم المركز الكاثوليكى.. شكرًا للنورانيين اللي كرمونى والحمد لله رب العالمين.. طبعًا المكفريين ما يعرفوش إن القدوس اسم من أسماء الله الحسنى.. ومايعرفوش إن روح الله هى اللي جوه أجسادهم الطين.. بس حنعمل إيه فى الجهل".

إطلالة ليلى علوي تجذب الأنظار

جذبت الفنانة ليلى علوى، نظر الجمهور، بعدما ظهرت بإطلالة مثيرة أثناء تكريمها، مرتديًة فستانًا أسود قصير، أثار إعجاب الحاضرين بالحفل، وأعربت علوى عن سعادتها بتكريمها في يوم العطاء التاسع من المركز الكاثوليكي، وقالت إنها تهدي الجائزة لوالدتها بمناسبة عيد الأم.

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ظهور نادر للفنانة المعتزلة هدى رمزي

على الرغم من أن الفنانة هدي رمزي نادر الظهور في وسائل الإعلام أو أى من المناسبات العامة، فدومًا كانت الصور التي تنشر لها في مناسبات شخصية، لكنها حرصت على حضور احتفالية المركز الكاثوليكي للسينما بجانب عدد كبير من النجوم.

ماجدة زكي تفقد الكثير من الوزن

كانت الفنانة ماجدة زكي أيضًا ضمن المكرمين في احتفالية المركز الكاثوليكي للسينما، حيث لفتت نظر الحضور برشاقتها وفقدانها جزءًا كبيرًا من وزنها، وإطلالتها بالأسود ساعدتها على الظهور بشكل أكثر نحافة.

- ليلى علوى تواسى رمسيس مرزوق

حرصت الفنانة ليلي علوي على مواساة رمسيس مرزوق، مدير التصوير، بسبب وفاة زوجته عواطف صادق، الناقدة السينمائية والكاتبة بالأهرام، أثناء وجودها في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية، وقامت باحتضانه بعد تكريمه في احتفالية المركز الكاثوليكي للسينما.