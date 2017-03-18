بالصور.. إصابة رئيس محكمة إثر انقلاب سيارته في ترعة بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من انتشال سيارة رئيس محكمة كفر سعد الابتدائية، من الترعة أمام قرية ديسط التابعة لمركز طلخا، بعد انقلاب سيارته فيها، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة بترعة الساحل أمام قرية ديسط بطريق دمياط المنصورة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد مروان عبد المعطي خيوة، مدير إدارة الدفاع المدني، وقوة من مركز شرطة طلخا، وتم استدعاء ونش لرفع السيارة.

ودلت تحريات المباحث أن السيارة رقم "د م ج 9634"، قيادة المستشار عمرو عبد الحميد سيد أحمد، رئيس محكمة كفر سعد بمحافظة دمياط، انقلبت في الترعة، إثر اختلال عجلة القيادة بيديه، ما أسفر عن إصابته. تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.