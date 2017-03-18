بالصور.. وكيل صحة أسيوط يمر على المستفيات بـ"الكمامة" بسبب الطقس السيئ

أسيوط - أسامة صديق:

قاد الدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم السبت، فريقا طبيا للمرور على المستشفيات المركزية بالمحافظة، بعد إعلانه رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لاستقبال أية حالات مرضية، بسبب الطقس السيئ الذي تشهد أسيوط، والذي سبب حالات اختناق وإغماءات في صفوف الطلاب بعدد من القرى والمراكز.

كما كلف وكيل الوزارة، إدارة الطوارئ بالمديرية، بمتابعة جميع المستشفيات لحصر حالات الإغماء ودعم المستشفيات بما تحتاجه، لتقديم خدمة طبية مناسبة للمواطنين.

واستهل الفريق الطبي، الذي شكله ويقوده وكيل الوزارة، بزيارة مستشفى صدر أسيوط، مع المتابعة والمرور على جميع المستشفيات، مرتديا كمامة للوقاية من الأتربة.