صورة.. سيدة تنجب 4 توائم في مستشفى حكومي ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أنجبت ربة منزل 4 توائم ذكور داخل مستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، عقب إجرائها جراحة ناجحة لولادة قيصرية بعد احتجازها داخل قسم النساء.

وكان مستشفى الفشن المركزي استقبل إيمان عبد الحكيم عبد الرازق، 23 سنة، ربة منزل ومقيمة بمركز الفشن جنوب المحافظة بعد شعورها بآلام الولادة، وجرى احتجازها بقسم النساء والولادة.

وقال الدكتور محمد فؤاد الجبالي مدير مستشفى الفشن، في تصريحات لـ"مصراوي" إنه فور استقبال السيدة أجريت لها الإشاعات والتحاليل اللازمة لإخضاعها لجراحة قيصرية لإنجاب التوائم.

وأضاف:" أجريت جراحة ناجحة لها بواسطة الأطباء محمد عادل استشاري النسا والتوليد، و ناجى محمد، رئيس قسم التخدير، وضعت خلالها التوائم، ثم جرى نقلهم لقسم الحضانات، وحالتهم والأم جيدة".